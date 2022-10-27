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У рожевому міні та з сумкою-квіткою: гламурна Гвен Стефані на червоній доріжці

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У рожевому міні та з сумкою-квіткою: гламурна Гвен Стефані на червоній доріжці

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

53-річна зірка не змінила улюбленого стилю в одязі.

Співачка та телеведуча Гвен Стефані зачарувала нас своїм милим вбранням, яке одягла на церемонію вручення нагород Matrix Awards 2022, що відбулася в Нью-Йорку 26 жовтня.

Любителька рожевого обрала мінісукню цукеркового відтінку та з квітковим принтом. Вона мала також довгі пишні рукави й була декорована рюшами на манжетах, горловині та подолі.

Щоправда, була одна деталь, яка трохи образ зіпсувала – сукня пом'ялася на спідниці.

Гвен Стефані / © Getty Images
Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Доповнили образ Гвен золотисті черевики на шпильках, яскравий макіяж, зачіска та безліч прикрас з рожевим камінням, які ідеально вписалися у її гламурний лук. Однак особливу увагу привертала сумка знаменитості від бренду Judith Leiber, адже була виконана у формі квітки та усипана стразами.

Сумка Гвен Стефані / © Getty Images
Сумка Гвен Стефані / Фото: Getty Images

На захід Стефані прийшла в компанії свого чоловіка Блейка Шелтона.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / © Getty Images
Гвен Стефані та Блейк Шелтон / Фото: Getty Images

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