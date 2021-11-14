У рожевому міні, в пір'ях та ботфортах: Гайді Клум блиснула ефектним луком

48-річна німецька супермодель Гайді Клум – просто королева різних екстравагантних образів.
Модель опублікувала в блогу кілька фотографій, на яких продемонструвала образ від перспективного англійського дизайнера Крістіана Кована.
Гайді одягнена в коротку сріблясту сукню з розсипом блискіток, яка чудово підкреслювала фігуру моделі та яскраву накидку з пір'я. Взута модель у високі чоботи-ботфорти, які також гармонійно підкреслюють образ моделі.
У Клум світлий манікюр, рожева помада на губах, а біле волосся розвивається на вітрі. У підписі до знімків Гайді Клум додала безліч червоних сердець і відмітила сторінку дизайнера, а він також опублікував фото з супермоделлю.
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