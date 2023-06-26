У рожевому міні з галтером: Марго Роббі викликала фурор на прем'єрі фільму "Барбі"

32-річна акторка Марго Роббі зовсім скоро з'явиться в одній із найяскравіших комедій цього року – фільмі про ляльку від фірми Mattel – Барбі. Це буде романтична історія, а зіграє вона у ній головну роль разом Раяном Гослінгом.

В українському прокаті фільм "Барбі" вийде 20 липня 2023 року, а поки що акторка та знімальна команда починає відвідувати прем'єрні покази. Перший подібний захід відбувся у Лос-Анджелесі у неділю, 25 червня, у готелі Four Seasons.

Марго з'явилася на прем'єрі у рожевому міні у великий білий горох від бренду Valentino. Сукня характерна широким галтером та трикутним вирізом під грудьми.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Образ Роббі доповнили перлинні сережки, браслет на руці та білі туфлі-човники. На плечі у зірки висіла жовта сумка на довгому ремінці. Макіяж акторці зробили візажисти дуже легкий та нюдовий.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також на прем'єрі разом із колегою позував і Райан Гослінг. Актор одягнув білу футболку, кардиган та чорні штани з джинсами.

Марго Роббі та Раян Гослінг / Фото: Associated Press

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