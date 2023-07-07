У рожевому міні з корсетом і в сережках із серцями: Марго Роббі повторила образ ляльки Барбі

Мексика – остання зупинка у світовому престурі "Барбі". В українському прокаті фільм вийде 20 липня 2023 року.
33-річна акторка Марго Роббі відвідала чергову прем'єру фільму "Барбі", яка цього разу відбулася у Plaza Parque Toreo у мексиканському місті Наукальпан-де-Хуарес.
Під час усіх заходів, присвячених цьому фільму, акторка віддавала шану найзнаменитішим моделям ляльки Барбі та одягалася як вони. Цього разу зірка відтворила образ Earring Magic Barbie, яка була випущена 1992 року.
Образ Марго складався, звичайно ж, з рожевої мінісукні Balmain, яку вона носила з сітчастою кофтиною, і рожевих туфель-човників Manolo Blahnik.
Доповнювали гламурне вбрання масивні сережки та пояс-ланцюжок на талії із сердечками та зірками. Її волосся було укладено в хвилі.
Знімком ляльки у Instagram поділився новий стиліст Марго – Ендрю Мукамал.
Компанію на заході Марго склали колеги з фільму — Раян Гослінг та Америка Феррера.
Раян одягнув Gucci, а Америка — Alexander McQueen і прикраси від Graziela Gems.
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