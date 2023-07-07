У рожевому міні з корсетом і в сережках із серцями: Марго Роббі повторила образ ляльки Барбі

Мексика – остання зупинка у світовому престурі "Барбі". В українському прокаті фільм вийде 20 липня 2023 року.

33-річна акторка Марго Роббі відвідала чергову прем'єру фільму "Барбі", яка цього разу відбулася у Plaza Parque Toreo у мексиканському місті Наукальпан-де-Хуарес.

Під час усіх заходів, присвячених цьому фільму, акторка віддавала шану найзнаменитішим моделям ляльки Барбі та одягалася як вони. Цього разу зірка відтворила образ Earring Magic Barbie, яка була випущена 1992 року.

Образ Марго складався, звичайно ж, з рожевої мінісукні Balmain, яку вона носила з сітчастою кофтиною, і рожевих туфель-човників Manolo Blahnik.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Доповнювали гламурне вбрання масивні сережки та пояс-ланцюжок на талії із сердечками та зірками. Її волосся було укладено в хвилі.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Знімком ляльки у Instagram поділився новий стиліст Марго – Ендрю Мукамал.

Earring Magic Barbie/instagram.com/andrewmukamal

Компанію на заході Марго склали колеги з фільму — Раян Гослінг та Америка Феррера.

Марго Роббі, Раян Гослінг та Америка Феррера / Фото: Associated Press

Раян одягнув Gucci, а Америка — Alexander McQueen і прикраси від Graziela Gems.

Марго Роббі, Раян Гослінг та Америка Феррера / Фото: Associated Press

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