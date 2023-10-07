У рожевому мінісукні з прозорими деталями: Гайді Клум відвідала звану вечерю в Берліні

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум відвідала звану вечерю організовану брендом Intimissimi у Берліні. Перед камерами знаменитість з'явилася в розкішному вбранні у стилі Barbiecore — рожевій мінісукні.

Вбрання було з довгими рукавами та високою горловиною, а також зроблено з мереживної тканини, деякі деталі сукні були напівпрозорими.

Образ 50-річна зірка доповнила червоними босоніжками зі стразами, макіяжем, простим укладанням та довгим червоним маніюром.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Однак прийшла на цей івент Гайді не сама, а в компанії своєї доньки — 19-річної Лені, яка з'явилася у повністю прозорій сукні чорного кольору з-під якої було видно мереживну спідню білизну.

Лені Клум та Гайді Клум / Фото: Getty Images

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