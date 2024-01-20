У рожевому пальті і сукні із зірками: британська ведуча в об'єктивах папараці

Шарлотта Гокінс вийшла у світ в образі у стилі Barbiecore.
Британська ведуча Шарлотта Гокінс потрапила під приціл папараці на вулицях Лондона, коли вона вийшла з роботи. Зірка мала яскравий і стильний вигляд.
Шарлотта була одягнена у рожеву сукню міді із зображенням червоних зірок і маленьких білих блискавок. Зверху вона одягла яскраво-рожеве пальто.
Свій лук Гокінс доповнила бежевою сумкою з крокодилячої шкіри і сірими замшевими чоботами на шпильках.
Ведуча зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт сережками-цвяшками і світлим манікюром.
Нагадаємо, нещодавно у яскраво-рожевому образі виходила у світ ведуча Ешлі Робертс.
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