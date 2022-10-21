У рожевому пальті і з волохатою сумочкою: Кім Кардашян у дивних позах з'явилася на знімках

Зірка реаліті і модним луком похизувалася, і сексуальними формами.

Кім Кардашян у новому стильному образі влаштувала фотосесію у гардеробній і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Зірка реаліті одягла обтислий чорний комбінезон і рожеве пальто, які скомбінувала із чорними шкіряними ботфортами від бренду Stuart Weitzman.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Лук модниця доповнила волохатою рожевою сумочкою зі штучного хутра.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім зробила хвилясте укладання і одягла на обличчя чорні окуляри.

Позувала вона у досить дивних позах. І не втратила можливості похизуватися своєю сексуальною фігурою.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

До речі, сьогодні, 21 жовтня, Кардашян святкує своє 42-річчя. Пропонуємо вам почитати матеріал про 10 речей, через які ми ненавидимо Кім.

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