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У рожевому пальті та з сумкою Chanel: Крістін Девіс з'явилася на зніманнях у гламурному образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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407
Час на прочитання
2 хв
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У рожевому пальті та з сумкою Chanel: Крістін Девіс з'явилася на зніманнях у гламурному образі

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Цей образ повністю відображає стиль і милий характер героїні.

Акторку Крістін Девіс помітили на зніманнях другого сезону серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку. Зірка привернула увагу своїм яскравим та гламурним образом, а також тим, що знімання проводились на вулиці зі штучним снігом.

Крістін Девіс / © Getty Images
Крістін Девіс / Фото: Getty Images

На акторці, яка в серіалі виконує роль Шарлотти Йорк, було тепле пальто ніжно-рожевого відтінку, яке вона поєднала з довгим білим шарфом та в'язаними мітенками.

Також зірка одягла шапку, теплі навушники та завершила цей милий образ сумкою Chanel та рожевими гумовими чоботями декоративними бусинами. На обличчя Крістін візажисти серіалу нанесли ніжні рум'яна, які ідеально поєднувалися з вбранням.

Крістін Девіс та Синтія Ніксон / © Getty Images
Крістін Девіс та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Також у кадр потрапила і акторка Синтія Ніксон, але на відміну від колеги, її образ був повсякденним і не таким яскравим. Зірка поєднала фіолетову куртку від Columbia з теплою шапкою, джинсами та чорними черевиками. У руці у неї був термос. Але, схоже, що в цьому образі Синтія не з'явиться в серіалі, а просто режисувала сцену.

Крістін Девіс / © Getty Images
Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Кумедно те, то днем раніше під приціл папараці потрапила Сара Джесіка Паркер у літній сукні та туфлях. Тоді проводилися знімання сцени у теплу погоду. Також з акторкою сфотографували Джона Корбетта, який у серіалі знову гратиме коханого головної героїні.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
407
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