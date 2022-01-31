У рожевому пальті від Chanel і в прикрасах: Ріанна показала оголений вагітний живіт

У рожевому пальті від Chanel і в прикрасах: Ріанна показала оголений вагітний живіт

33-річна артистка чекає на первістка.

Ріанна вперше стане мамою. На первістка вона чекає від свого коханого - репера A$AP Rocky, пише Daily Mail.

Ріанна і A$AP Rocky / Associated Press

Про це стало відомо, коли пара вийшла на зимову прогулянку районом Гарлем у Нью-Йорку. Вони гуляли, усміхалися і мило про щось говорили. Фото можна подивитися за цією ссилкою.

На Рірі було гламурне рожеве пальто від Chanel вартістю 8 тисяч доларів, одягнене на голе тіло. Співачка застебнула лише верх пальта і продемонструвала на камеру свій уже достатньо великий вагітний живіт.

Живіт прикрашав золотий ланцюжок з перлами і великим хрестом з дорогоцінними різнокольоровими каменями. Свій лук вона доповнила блакитними довгими рваними джинсами з чорно-золотистим ремінцем.

Хвилясте волосся Ріанна розпустила, зібравши ззаду кілька пасом, зробила ніжний макіяж і завершила аутфіт світло-рожевим довгим манікюром.

A$AP Rocky був одягнений у куртку з деніму, чорну шапку, білий светр, білу футболку, лаковані чорні штани і чорне взуття на грубій підошві.

У виданні зазначають, що співачка почувається добре.

До цього часу артистка ретельно приховувала свою вагітність. Вона останнім часом виходила у світ у широкому вбранні, яке приховувало її фігуру.

Ріанна / Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / Getty Images

Ріанна і A$AP Rocky / Getty Images

Ріанна / Getty Images

Вітаємо майбутніх батьків!

До речі, у листопаді 2021 року на урочистій церемонії з нагоди проголошення держави Барбадос республікою у Ріанни був помітний невеликий живіт. Там вона постала у помаранчевій сукні від Bottega Veneta з американською проймою, під якою була відсутня білизна.

Ріанна / Getty Images

Ріанна / Getty Images

Ріанна / Associated Press

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