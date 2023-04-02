У рожевому пальті від Valentino за 7 тисяч доларів: Софія Вергара у яскравому луку приїхала на знімання

Папараці заскочили Софію Вергару в Пасадені, коли вона приїхала на знімання нового сезону шоу America's Got Talent.

Зірка, як завжди, мала стильний вигляд. Вергара була одягнена у модне яскраво-рожеве вовняне пальто від бренду Valentino з невеликим бантом, вартість якого становить 7365 доларів. Під верхнім вбранням на ній був білий топ і рвані джинси-капрі.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Аутфіт акторка доповнила рожевими атласними туфлями з бантами зі стразами і на шпильках.

У руці вона тримала улюблену сумку Christian Dior Book Tote за 3800 доларів. На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри у леопардовій оправі. Софія завершила образ гарним укладанням з локонами.

Кілька днів тому Вергара з'явилася на вулицях Каліфорнії у чорно-білому пальті з леопардовим принтом, білизняному топі з принтом "зебра" та чорним мереживом, чорних штанях і білих кедах.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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