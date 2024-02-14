У рожевому піджаку і з великою квіткою: Павло Зібров у стильному образі заспівав легендарну пісню для дружини

Головний романтик країни Павло Зібров сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина презентував свою версію звучання легендарної композиції "Кохана", яку написали композитор, народний артист і Герой України – Ігор Поклад та поет, лікар швидкої допомоги – Ігор Барах.

Своє чуттєве виконання хіта Павло Миколайович присвятив своїй дружині Марині.

Марина і Павло Зіброви

"Це справжній хіт поза часом, із яким у кожного покоління повʼязана не одна романтична історія. Пісня-присвята нашим коханим другим половинкам, красивим, тендітним, які для нас все! Для мене честь співати цю пісню та присвятити її своїй коханій дружині Маринці. Дякую авторам за довіру!" – сказав Зібров.

Павло Зібров

До речі, першим, хто виконав композицію "Кохана", був Костянтин Огнєвий, а жіночу версію – Ліна Прохорова.

Артист також представив кліп на цю пісню, у якому постав у стильному образі. На ньому був шовковий рожевий піджак, чорна сорочка з рюшами, чорні штани та чорні замшеві сліпери із золотистим квітковим принтом.

Павло Зібров

До піджака Зібров прикріпив трендовий аксесуар – брошку у вигляді чорної великої квітки. Волосся він зібрав в елегантний хвіст. Рожеві тони відео додають йому романтичного настрою.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров на своїй сторінці в Instagram показував фото і відео з архіву з дружиною Мариною до її дня народження. А композицію він вирішив випустити саме у День закоханих.

Крім того, артист виклав відео з бекстейджу, щоб підписники могли побачити, як знімали кліп на пісню "Кохана".

На ньому з'явилася донька і піар-менеджерка артиста – Діана, яка поправляє йому брошку. Діана, до речі, є продюсеркою цього кліпу. Аранжування до нової версії хіта зробив Андрій Шусть, відео – Андрій Марушак та Анастасія Панконіна.

Павло Зібров із Донькою Діаною

Павло Зібров із донькою Діаною

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