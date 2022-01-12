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У рожевому пітоновому купальнику: британська телезірка похизувалася пишними грудьми

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У рожевому пітоновому купальнику: британська телезірка похизувалася пишними грудьми

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі показала фото з відпочинку.

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі – виклала в Instagram знімок, зроблений увечері на пляжі під час відпочинку.

На ньому красуня позувала в лосинах з принтом і у рожевому пітоновому ліфі від купальника, який ідеально сидів на її пишних і сексуальних грудях.

Хлоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на пишних нарощених вії.

Раніше Феррі похизувалася пишними формами у відвертому суцільному купальнику з численними вирізами.

Хлоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

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