У рожевому ромпері Fendi: вагітна Ешлі Грем підкреслила живіт пікантним вбранням

34-річна модель plus size Ешлі Грем продемонструвала новий аутфіт і показала, як підріс її живіт.

На знімках, опублікованих зіркою в Instagram Ешлі позує в рожевому ромпері від Fendi, шкіряному пальті і грубих черевиках. Модель з голими ногами, у неї розпущене волосся, а на обличчі макіяж з акцентом на яскравих губах. В руках Грем тримає чорну сумку Birkin.

"Гаряча байкерська мама", — підписала кадр модель, позуючи на тлі мотоциклів.

Живіт у Ешлі вже значних розмірів. Терміни її вагітності невідомі, але цілком імовірно, що модель може народити до нового року. У січні 2022 року Ешлі та її чоловік Джастін Ервін відсвяткують другий день народження їхнього сина Айзека. Зараз, нагадаємо, Ешлі чекає на двох хлопчиків – це буде двійня.

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