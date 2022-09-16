У рожевому ромпері з дірками і без білизни: Ешлі Робертс у відвертому луку вийшла на вулицю

40-річна танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls сходила на фешншоу у яскравому та провокаційному образі.

Ешлі Робертс – справжня модниця. Вона полюбляє експериментувати зі стилями і привертати до себе увагу своїми ефектними луками.

Цього разу жінка прикувала до себе погляди публіки своїм відвертим і яскравим аутфітом.

На Лондонському тижні моди Робертс з'явилася у рожевому ромпері від бренду Poster Girl з дірками, зонами-сітками та оголеними плечами. Під ним, звичайно ж, була відсутня білизна, тому Робертс блискала своїми оголеними грудьми та сексуальними вигинами тіла.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Образ ведуча доповнила темно-рожевою сумкою та ліловими босоніжками зі стразами. Волосся вона зібрала у скуйовджену зачіску і одягла на обличчі стильні окуляри у рожевій оправі. У такому вигляді Ешлі відвідала модний показ бренду Poster Girl.

Нагадаємо, минулого разу Робертс потрапила під приціл папараці у гламурному сарафані з рожевим принтом, який поєднала із простою білою футболкою.

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