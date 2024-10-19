У рожевому сарі з камінням та лелітками: Елізабет Герлі сяяла на святі в Лондоні

Такий образ став незвичайним вибором для неї, проте акторка мала в індійському вбранні чарівний вигляд.

59-річна Елізабет Герлі — британська акторка та модель — відвідала гламурну світську вечірку у Королівській школі малювання та Міжнародному інституті витончених мистецтв у Лондоні. Захід був присвячений індійському святу Дівалі, тому Герлі одягла сарі.

Її лук був рожевого кольору і виконаний дуже гламурно: спідниця і накидка були повністю розшиті лелітками, а нижня блуза була усипана кристалами і бісером.

Образ Елізабет доповнила срібним клатчем, набором діамантових прикрас та яскравим макіяжем.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Вбрання рожевого кольору Герлі обрала не випадково, адже жовтень вважається Всесвітнім місяцем боротьби проти раку грудей, а Елізабет працює з кількома організаціями, які займаються ознайомленням громадськості із цією хворобою. Рожевий колір вона носить, оскільки стрічка саме такого відтінку є міжнародним символом організацій, які підтримують програми боротьби з хворобою.

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