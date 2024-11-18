У рожевому светрі і з чорним манікюром: Злата Огнєвіч взяла участь у дубляжі фентезі-мюзиклу "Wicked: Чародійка"

Артистка подарувала свій голос чарівній героїні Ґлінді.
Вже зовсім скоро, 21 листопада, в український прокат вийде захоплива кінопригода "Wicked: Чародійка". У ній лауреатка премії "Еммі" Синтія Еріво зіграла роль Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, а володарка мультиплатинової премії "Греммі" і суперзірка Аріана Гранде перевтілилась у молоду та амбітну Ґлінду. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє неповторний світ країни Оз.
Разом із улюбленими героями у неймовірну подорож Смарагдовим містом відправляються українські зірки дубляжу: співачка Злата Огнєвіч, яка подарувала свій голос чарівній Ґлінді, Валентина Лонська, чиїм голосом заспіває неймовірна Ельфаба та Євген Анишко, який виконав співочі партії неповторного принца Фієро.
Злата Огнєвіч – Ґлінда
"Я щаслива, що стала частиною цієї історії. Моя героїня Ґлінда – справжня знахідка. Вона весела, трохи самозакохана, але водночас у ній стільки світла й щирості, які підкуповують. Її доброта й велике серце, яке здатне співчувати і допомагати, відкриваються поступово і ця трансформація неймовірно зворушлива. Ґлінда – така різна, але її легкість і чарівна кумедність точно не залишать байдужими.
Дублювати пісні для "Wicked: Чародійка" – мабуть, найскладніше завдання у моєму творчому житті. Адже у мене не було часу на підготовку чи попереднє вивчення матеріалу – потрібно було занурюватися в процес тут і зараз. Найбільшим викликом було відчути свою героїню, зловити її емоції і влитися в ритм, особливо тоді, коли музика швидко змінює темп.
Валентина Лонська – Ельфаба
Бути голосом Ельфаби – це надзвичайний досвід. Моя героїня добра, талановита, наділена справжніми магічними здібностями, але світ часто не готовий приймати її такою, якою вона є. Їй доводиться боротися за право бути собою, і ця боротьба додає образу глибини та емоційної сили.
Попри мій великий досвід дублювання пісень, кожен проєкт відчувається як новий виклик. Це не просто дубляж, а можливість передати душу та голос Ельфаби через її неймовірні музичні партії. Пісні – це серце цього мюзиклу, і працювати над ними було, наче шліфувати дорогоцінний камінь: складно, але безмежно захопливо.
Євген Анишко – Фієро
Я займаюся дубляжем уже понад 15 років і навіть із таким досвідом хвилююся перед кожною роллю. Персонажі завжди дуже різні і відповідальність за їхній образ накладає певну відповідальність. Але цього разу я по-справжньому насолодився роботою. Мій герой – трохи інфантильний, але дуже веселий, він постійно танцює і усміхається. І ця легкість та безпосередність мені дуже імпонують.
Дубляж Фієро був непростим, адже оригінальна версія пісень має свої особливості, тож адаптувати їх під українську мову – це справжній виклик. Але мій герой вийшов дуже колоритним і додав мюзиклу особливого шарму.
Ця історія має свою магію. Вона не лише надихне людей, а й дозволить їм на якийсь час відволіктися від реальності, і точно сподобається і дітям, і дорослим.
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