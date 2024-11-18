У рожевому светрі і з чорним манікюром: Злата Огнєвіч взяла участь у дубляжі фентезі-мюзиклу "Wicked: Чародійка"

Вже зовсім скоро, 21 листопада, в український прокат вийде захоплива кінопригода "Wicked: Чародійка". У ній лауреатка премії "Еммі" Синтія Еріво зіграла роль Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, а володарка мультиплатинової премії "Греммі" і суперзірка Аріана Гранде перевтілилась у молоду та амбітну Ґлінду. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє неповторний світ країни Оз.

Разом із улюбленими героями у неймовірну подорож Смарагдовим містом відправляються українські зірки дубляжу: співачка Злата Огнєвіч, яка подарувала свій голос чарівній Ґлінді, Валентина Лонська, чиїм голосом заспіває неймовірна Ельфаба та Євген Анишко, який виконав співочі партії неповторного принца Фієро.

Злата Огнєвіч, Євген Анишко, Валентина Лонська

Злата Огнєвіч – Ґлінда

Злата Огнєвіч

"Я щаслива, що стала частиною цієї історії. Моя героїня Ґлінда – справжня знахідка. Вона весела, трохи самозакохана, але водночас у ній стільки світла й щирості, які підкуповують. Її доброта й велике серце, яке здатне співчувати і допомагати, відкриваються поступово і ця трансформація неймовірно зворушлива. Ґлінда – така різна, але її легкість і чарівна кумедність точно не залишать байдужими.

Дублювати пісні для "Wicked: Чародійка" – мабуть, найскладніше завдання у моєму творчому житті. Адже у мене не було часу на підготовку чи попереднє вивчення матеріалу – потрібно було занурюватися в процес тут і зараз. Найбільшим викликом було відчути свою героїню, зловити її емоції і влитися в ритм, особливо тоді, коли музика швидко змінює темп.

Валентина Лонська – Ельфаба

Валентина Лонська

Бути голосом Ельфаби – це надзвичайний досвід. Моя героїня добра, талановита, наділена справжніми магічними здібностями, але світ часто не готовий приймати її такою, якою вона є. Їй доводиться боротися за право бути собою, і ця боротьба додає образу глибини та емоційної сили.

Попри мій великий досвід дублювання пісень, кожен проєкт відчувається як новий виклик. Це не просто дубляж, а можливість передати душу та голос Ельфаби через її неймовірні музичні партії. Пісні – це серце цього мюзиклу, і працювати над ними було, наче шліфувати дорогоцінний камінь: складно, але безмежно захопливо.

Євген Анишко – Фієро

Євген Анишко

Я займаюся дубляжем уже понад 15 років і навіть із таким досвідом хвилююся перед кожною роллю. Персонажі завжди дуже різні і відповідальність за їхній образ накладає певну відповідальність. Але цього разу я по-справжньому насолодився роботою. Мій герой – трохи інфантильний, але дуже веселий, він постійно танцює і усміхається. І ця легкість та безпосередність мені дуже імпонують.

Дубляж Фієро був непростим, адже оригінальна версія пісень має свої особливості, тож адаптувати їх під українську мову – це справжній виклик. Але мій герой вийшов дуже колоритним і додав мюзиклу особливого шарму.

Ця історія має свою магію. Вона не лише надихне людей, а й дозволить їм на якийсь час відволіктися від реальності, і точно сподобається і дітям, і дорослим.

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