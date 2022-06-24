У рожевому топі і на високих шпильках: гламурний образ Глое Кардашян

У рожевому топі і на високих шпильках: гламурний образ Глое Кардашян

Зірка реаліті похизувалася обновками.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram нові знімки, на яких похизувалася гламурним луком.

Вона постала у рожевому топі, під яким був відсутній бюстгальтер, і темно-рожевих штанях з металічним блиском. Вбрання Глое поєднала з туфлями-човниками на високих шпильках.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Кардашян зробила собі укладання і макіяж з акцентом на помаді кольору курної троянди. Довгий манікюр рожевого відтінку завершив образ красуні.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, сестра Глої - Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб взяти участь у кількох телешоу, де розповідала про нову доглядову лінійку своєї косметики. Також кілька днів тому стало відомо, що зірка реаліті-шоу проводить час у Нью-Йорку з двома своїми синами – трирічним Псалмом та шестирічним Сейнтом. Сім'ю сфотографували, коли вони виходили з готелю та прямували до машини.

Читайте також: