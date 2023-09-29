У рожевому вбранні і на високих підборах: красива Елізабет Герлі відвідала благодійний івент

Елізабет Герлі відвідала 9-й щорічний благодійний обід Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch, на якому збирають кошти для благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity. Захід відбувся у ресторані Langan's Brasserie у Лондоні.

Для своєї появи акторка обрала вбрання зі штанями улюбленого кольору – рожевого. Воно чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Герлі доповнила рожевими замшевими босоніжками на високих підборах. Вона зробила укладання з локонами, макіяж смокі-айс, а вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками. Гігієнічний манікюр і чорний педикюр завершив яскравий образ Ліз.

Нагадаємо, Елізабет Герлі обожнює фотографуватися у купальниках. Нещодавно зірка у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою.

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