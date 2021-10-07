У рожевому вбранні і з золотим манікюром: Біллі Портер у гламурному луці сяяв на червоній доріжці

У рожевому вбранні і з золотим манікюром: Біллі Портер у гламурному луці сяяв на червоній доріжці

52-річний актор продемонстрував на світському заході ефектний лук.

Вчора, 6 жовтня, в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Virgin Atlantic Attitude Awards, пише Daily Mail.

Видавець і директор журналу Attitude Даррен Стайлз так сказав про премію: "Ми створили нагороду Attitude Awards, щоб продемонструвати найкраще зі світової ЛГБТ-спільноти — щоб дати платформу тим іконам для наслідування, які так ясно демонструють, хто ви і, як ви ототожнюєте себе, це не перешкода на шляху до того, ким ви могли б стати".

На захід завітав представник ЛГБТ-спільноти — Біллі Портер. Він любить епатувати публіку своїми ефектними образами. Новий його вихід не став винятком.

Актор з'явився на червоній доріжці у ніжно-рожевому атласному костюмі, який складався з подовженого жакета з поясом з довгим шлейфом, а також із широких штанів.

Біллі Портер / Getty Images

Вбрання він поєднав із білими ботильйонами на підборах, інкрустованими камінням.

Образ Портер доповнив золотим манікюром, укладанням і ніжним макіяжем з тінями рубінового відтінку. Шию актор прикрасив розкішним намистом з біло-рожевим камінням.

Біллі Портер / Getty Images

Раніше Біллі продемонстрував аутфіт, який складався зі смокінга і пишної рожевої спідниці з рюшами. У руках він тримав червоний клатч у вигляді великої квітки, а на шиї у нього красувалося масивне кольє з каменями.

Біллі Портер / Getty Images

У такому вигляді актор відвідав бал Елізабет Тейлор, присвячений боротьбі зі СНІДом, в Каліфорнії.

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