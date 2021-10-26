У рожевому вбранні та з сумкою Balenciaga: Ешлі Робертс сфотографували у Лондоні

Зірка The Pussycat Dolls продемонструвала стильний стрітстайл лук.
Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс знову потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії Global Radio. Знаменитість продефілювала Лондоном у яскравому образі, адже поєднала яскраво-рожеві штани з кофтою River Island морквяного відтінку, на грудях у якої був великий виріз. Доповнили ансамбль знаменитості довге пальто, туфлі-човники від Ego та невелика сумка білого кольору з короткими ручками від бренду Balenciaga, вартістю 1495 євро (1737 доларів).
Ця сумка у колекції Ешлі - новинка. Раніше вона поєднувала її з рожевим трикотажним костюмом River Island, що нагадував вбрання ляльки Барбі.
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