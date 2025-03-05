У рожевому вбранні з плісуванням: Елізабет Герлі відвідала благодійну вечірку

Відома акторка та її син весело провели час у Каліфорнії, побувавши на кількох заходах.

Британська зірка Елізабет Герлі, якій приписували роман із принцом Гаррі, відвідала 33-тю щорічну вечірку з нагоди вручення премії "Оскар". Захід, організований Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом, відбувся у Західному Голлівуді.

Перед камерами вона сяяла у ніжно-рожевій сукні з відкритими плечима та дрібним плісуванням. Також сукню прикрашали високий розріз на спідниці, довгий шлейф та невелика складка тканини спереду.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила гламурним сріблястим клатчем зі стразами та босоніжками такого самого дизайну зі стразами. У вухах у Ліз сяяли гламурні сережки з камінням. Герлі зробила також улюблений яскравий макіяж та зачіску з кучерями.

Цей світський захід вона відвідала зі своєю єдиною дитиною – сином Деміаном Герлі. 22-річний молодик з'явився у гламурному вбранні чорного кольору, яке включало штани, оксамитовий піджак із квітковою вишивкою та шовкову сорочку.

Елізабет та Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Мама та син часто відвідують заходи разом. Наприклад, після цієї вечірки вони вирушили на ще одну – Vanity Fair Oscar. Деміан та Елізабет вбралися в луки золотого кольору.

Елізабет та Деміан Герлі / Фото: Associated Press

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