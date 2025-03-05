У рожевому вбранні з плісуванням: Елізабет Герлі відвідала благодійну вечірку

Відома акторка та її син весело провели час у Каліфорнії, побувавши на кількох заходах.
Британська зірка Елізабет Герлі, якій приписували роман із принцом Гаррі, відвідала 33-тю щорічну вечірку з нагоди вручення премії "Оскар". Захід, організований Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом, відбувся у Західному Голлівуді.
Перед камерами вона сяяла у ніжно-рожевій сукні з відкритими плечима та дрібним плісуванням. Також сукню прикрашали високий розріз на спідниці, довгий шлейф та невелика складка тканини спереду.
Образ акторка доповнила гламурним сріблястим клатчем зі стразами та босоніжками такого самого дизайну зі стразами. У вухах у Ліз сяяли гламурні сережки з камінням. Герлі зробила також улюблений яскравий макіяж та зачіску з кучерями.
Цей світський захід вона відвідала зі своєю єдиною дитиною – сином Деміаном Герлі. 22-річний молодик з'явився у гламурному вбранні чорного кольору, яке включало штани, оксамитовий піджак із квітковою вишивкою та шовкову сорочку.
Мама та син часто відвідують заходи разом. Наприклад, після цієї вечірки вони вирушили на ще одну – Vanity Fair Oscar. Деміан та Елізабет вбралися в луки золотого кольору.
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