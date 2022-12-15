У рожевому вбранні з рафією: модель Тіна Кунакі на показі Jacquemus з чоловіком

Це був перший показ, який Жакмюс провів після свого камерного весілля влітку.

25-річна французька модель Тіна Кунакі відвідала показ колекції весна-літо дизайнера Симона Порта Жакмюса, яку він презентував під Парижем. Колекція бренду Jacquemus, отримала назву Le Raphia ("Рафія").

На заході Тіна з'явилася у рожевому вбранні відповідному назві колекції, адже воно було прикрашене тією самою рафією. Образ включав топ яскраво-рожевого відтінку на бретельках, а також довгу спідницю приглушеного відтінку, з'єднаних на талії джгутом.

Образ моделі доповнювали босоніжки із пряжками, а також мінісумка у чорному кольорі.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

На показ Тіна прийшла зі своїм чоловіком Венсаном Касселем, який одягнув чорну футболку, джинси та темно-синю куртку. Лук зірки завершували окуляри та черевики.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара у стосунках від 2016 року і виховує 3-річну спільну дочку Амазоні. Також у 56-річного Венсана є ще дві доньки – Дева та Леоні – від попереднього шлюбу з Монікою Беллуччі. Дева, до речі, взяла участь у цьому модному шоу.

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