У рожеву плащі та боді з прикрасами: Анна Трінчер у яскравому образі виступила на Atlas Weekend

Співачка та акторка продемонструвала ефектний лук на музичному фестивалі.

Сьогодні, 5 липня, стартував наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня. Перші два дні заходу – безкоштовні.

Ми зустріли перед виходом на сцену співачку та акторку Анну Трінчер. Вона продемонструвала яскравий аутфіт.

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

На Ані був рожевий літній плащ із поясом, під яким був темно-рожевий топ і боді з прикрасами від декольте і до шиї.

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

Образ зірка доповнила колготами в сітку та білими босоніжками на стійких підборах.

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

Довгий манікюр, макіяж з рожевими стрілками, зачіска "кінський хвіст" та сережки-кільця завершили лук Трінчер. Вона мала ефектний вигляд.

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

Анна Трінчер / Аліна Онопа, ТСН.ua

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