У розкішних чорних луках: Сінді Кроуфорд та її 20-річна дочка Кая відвідали відкриття бутика

У розкішних чорних луках: Сінді Кроуфорд та її 20-річна дочка Кая відвідали відкриття бутика

Сінді Кроуфорд досить часто з'являється на світських заходах зі своєю дочкою Каєю Гербер.

Вчора, 18 листопада, вони були присутні на VIP-вечірці з нагоди урочистого відкриття бутика годинникового бренду Omega у Сан-Франциско в музеї де Янга.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

20-річна Кая, яка нещодавно розірвала стосунки зі своїм бойфрендом Джейкобом Елорді, мала розкішний вигляд в чорній сукні міді на тонких бретельках, декорованій рюшами на декольте та струмливим подолом. Вбрання модель доповнила босоніжками на підборах, чорним манікюром та педикюром, сережками-цвяшками та годинником Omega на золотому ремінці. У Каї був легкий вечірній макіяж, а волосся укладене в стильну зачіску.

55-річна Сінді була у чорній сукні у смужку і з V-подібним вирізом на декольте. Талія зірки була підкреслена широким поясом, а сама сукня виблискувала дрібними стразами. Лук Сінді доповнила босоніжками нюдового кольору на підборах. А також нюдовим манікюром та педикюром. На зап'ясті у неї був годинник, а на пальці сяяла каблучка з діамантом. Зачіска та макіяж красиво підкреслювали образ.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

Раніше цього тижня Кая та Сінді разом відвідали церемонію вручення премій InStyle Awards 2021, яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Читайте також:

Кая Гербер в Alexander McQueen, а її мама Сінді в Missoni: зірки в розкішних луках сяяли на доріжці

У вечірній сукні та під руку з батьком: Кая Гербер приїхала на вечірку

Сінді Кроуфорд показала "оголене" фото, а її дочка Кая — нового цуценя