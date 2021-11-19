У розкішних чорних луках: Сінді Кроуфорд та її 20-річна дочка Кая відвідали відкриття бутика

Сінді Кроуфорд досить часто з'являється на світських заходах зі своєю дочкою Каєю Гербер.
Вчора, 18 листопада, вони були присутні на VIP-вечірці з нагоди урочистого відкриття бутика годинникового бренду Omega у Сан-Франциско в музеї де Янга.
20-річна Кая, яка нещодавно розірвала стосунки зі своїм бойфрендом Джейкобом Елорді, мала розкішний вигляд в чорній сукні міді на тонких бретельках, декорованій рюшами на декольте та струмливим подолом. Вбрання модель доповнила босоніжками на підборах, чорним манікюром та педикюром, сережками-цвяшками та годинником Omega на золотому ремінці. У Каї був легкий вечірній макіяж, а волосся укладене в стильну зачіску.
55-річна Сінді була у чорній сукні у смужку і з V-подібним вирізом на декольте. Талія зірки була підкреслена широким поясом, а сама сукня виблискувала дрібними стразами. Лук Сінді доповнила босоніжками нюдового кольору на підборах. А також нюдовим манікюром та педикюром. На зап'ясті у неї був годинник, а на пальці сяяла каблучка з діамантом. Зачіска та макіяж красиво підкреслювали образ.
Раніше цього тижня Кая та Сінді разом відвідали церемонію вручення премій InStyle Awards 2021, яка відбулася в Лос-Анджелесі.
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