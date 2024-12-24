Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У розкішних національних костюмах: Павло Зібров із донькою-красунею привітав українців із Різдвом Христовим

У розкішних національних костюмах: Павло Зібров із донькою-красунею привітав українців із Різдвом Христовим

Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Міха Хайкін

Народний артист привітав українців зі Святвечором і Різдвом Христовим.

Павло Зібров опублікував в Instagram гарну святкову світлину з проєкту "Територія Різдва: Дух нескорених".

На ній народний артист постав із донькою Діаною у розкішному національному одязі. Їхні вбрання прикрашені квітковою та геометричною вишивкою. На голові у дівчини була яскрава стрічка з геометричним орнаментом, а на шию вона одягла велику кількість різнокольорового намиста з дукатами і хрестами.

Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Міха Хайкін / ©
Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Міха Хайкін

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаємо миру в душі, щастя в серці та любові в родині. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а світло Вифлеємської зірки веде вас до нових звершень. Миру, добра, Перемоги! Христос рождається! Славімо Його!" – написав Павло Зібров.

Нагадаємо, Павло Зібров із донькою Діаною у стильних луках відвідали музичну премію.

Читайте також:

Новий "Хрещатик" Зіброва, Віктор Павлік після операції, Зірки їдуть в Україну – Про відомих людей

Новий "Хрещатик" Зіброва, Віктор Павлік після операції, Зірки їдуть в Україну – Про відомих людей

Повʼязані теми:

Наступна публікація