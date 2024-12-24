У розкішних національних костюмах: Павло Зібров із донькою-красунею привітав українців із Різдвом Христовим

Павло Зібров опублікував в Instagram гарну святкову світлину з проєкту "Територія Різдва: Дух нескорених".

На ній народний артист постав із донькою Діаною у розкішному національному одязі. Їхні вбрання прикрашені квітковою та геометричною вишивкою. На голові у дівчини була яскрава стрічка з геометричним орнаментом, а на шию вона одягла велику кількість різнокольорового намиста з дукатами і хрестами.

Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Міха Хайкін

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаємо миру в душі, щастя в серці та любові в родині. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а світло Вифлеємської зірки веде вас до нових звершень. Миру, добра, Перемоги! Христос рождається! Славімо Його!" – написав Павло Зібров.

Нагадаємо, Павло Зібров із донькою Діаною у стильних луках відвідали музичну премію.

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