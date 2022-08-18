У розкішних образах та прикрасах: розглядаємо вбрання Адель у новій фотосесії

34-річна британська співачка Адель стала героїнею вересневого випуску американського глянцю Elle. Для видання зірка знялася у стильній фотосесії, продемонструвавши яскраві образи.

Волосся співачки було укладено в красиві голлівудські локони, а на обличчі їй зробили насичений макіяж з акцентом на очах. Виконавиця також приміряла прикраси від Cartier.

Образи зірки пропонуємо розглянути детальніше. Наприклад, на одному зі знімків Адель позувала у блакитній водолазці в рубчик від бренду Courrèges та блакитних джинсах Levi's.

А ось жовте пальто співачки було від бренду Loro Piana, а ніжна нічна сорочка з якою вона його одягла була від Agent Provocateur.

На обкладинці співачка з'явилася у білому пальті від Celine та сукні Fendi.

Але також був ще один лук для обкладинки в ефектній коричневій шубі зі штучного хутра від Pologeorgis та сукні Fendi.

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