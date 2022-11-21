У розкішних сукнях і прикрасах: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Фінляндії

Катерина Бужинська взяла участь у благодійному концерті у місті Гельсінкі. На ньому виступили також артисти з Естонії, Латвії, Литви, Швеції і Фінляндії. Всі співали українською.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Лунала "Ой у лузі червона калина", яку, стоячи підспівували глядачі! У залі майоріли українські прапори.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Гімн виконала 7-річна українська школярка Амелія Анісович, яка стала відомою після того, як співала в укритті під час вторгнення РФ в Україну.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Під час концерту Бужинська продемонструвала ефектні образи у красивих сукнях. Перший образ складався із синьо-жовтої сукні з рукавами-накидками і золотистого поясу. На шиї у неї була золотиста прикраса з перлами.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Другий лук складався із синьої блискучої сукні по фігурі з пишними рукавами.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина відвідала український культурний центр у Талліні. Там вона зустрілася відомим художником Анатолієм Лютюком. Ще співачка помолилася за Україні в Українській греко-католицькій церкві.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

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