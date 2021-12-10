У розкішних сукнях і з локонами: Катерина Бужинська показала фото з донькою

Зіркова мама з донькою продемонстрували красиві образи.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram милі світлини разом зі своєю меншою донькою Катрусею. Нещодавно вони святкували свій день ангела. Позували вони на тлі з новорічною тематикою.

Катерина Бужинська з донькою / Instagram Катерини Бужинської

Донька Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

Зіркова мама з донькою були одягнені у схожі розкішні сукні з пишними спідницями. Їхні образи доповнювали зачіски з локонами.

Донька Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

Артистка також зробила собі вечірній макіяж із рожевою помадою і прикрасила шию кулоном на ланцюжку.

Раніше Бужинська продемонструвала ще один ефектний лук у красивій сукні-вишиванці під час новорічних знімань.

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