У розкішних сукнях від Vera Wang: дочка Білла Гейтса вийшла заміж

Церемонія відбулася 10 жовтня на фермі, але знімками із заходу молодята поділилися тільки зараз.

25-річна дочка Білла Гейтса Дженніфер вийшла заміж за свого 30-річного коханого Наеля Нассара. Познайомилася пара під час занять з верхової їзди, якою обидва займалися на професійному рівні і брали участь в змаганнях. Пара швидко подружилася і почала зустрічатися, адже вони також обидва були студентами Стенфордського університету. Освідчився Наель коханій 2020 року під час відпочинку на лижах.

На весіллі у Дженніфер було дві сукні ніжного відтінку і з французького мережива, які для неї створила за індивідуальним замовленням знаменита дизайнерка Вера Вонг. Перше вбрання мало пишну спідницю і довгий шлейф з італійського фатину, мереживні рукави. Доповнила сукню фата з італійського тюлю кольору слонової кістки.

Друге вбрання нареченої було виконане повністю з мережива ручної роботи, на бретельках, також його прикрашало макраме на спідниці. сукня мала квадратне декольте і підкреслювала фігуру.

Весілля пара святкувала два дні, за музичний супровід цього дня відповідав відомий рок-гурт Coldplay, під вінець Дженніфер вели обоє батьків.

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