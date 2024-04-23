У розкішній 25-річній сукні: дочка Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа повторила культовий образ своєї матері

Вінтажне вбрання раніше її мати вигулювала на червоній доріжці.

20 квітня донька акторів Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа — Керіс — відсвяткувала своє 21-річчя і з цього приводу влаштувала вечірку для рідних та друзів.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася декількома фотографіями зі свята та показала свій образ — ніжно-рожеву сукню на тонких бретельках та мереживними вставками.

У вбрання також була аплікація виконана бісером та лелітками на декольте, подолі та під грудьми. Сукня була довжини міді та у білизняному стилі. Доповнила вбрання іменинниця укладанням, легким макіяжем та босоніжками.

Керіс Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

Керіс Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

Сукню Керіс взяла з шафи своєї знаменитої матері та цій речі насправді вже 25 років. Автором сукні є французький модельєр Емануель Унгаро і вона входила до колекції осінь-зима 1999 року.

Керіс Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

У цій сукні Кетрін Зета-Джонс з'явилася того ж 1999-го на червоній доріжці церемонії вручення нагород MTV Movie Awards у Санта-Моніці. Ніжне вбрання вона тоді доповнила сумкою Baguette від бренду Fendi, розшитою лелітками, босоніжками та діамантами. Кетрін Зета-Джонс носила вбрання, коли їй було 30 років.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

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