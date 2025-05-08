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- Шоу-бізнес
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У розкішній червоній сукні-павутині: Шакіра виступила у вбранні від Наталії Феднер
Образи від відомої дизайнерки співачка одягає не вперше.
Колумбійська суперзірка Шакіра після того, як здивувала всіх своїм зефірним вбранням рожевого кольору на Met Gala 2025, стала музичним гостем The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Вона виконала свій хіт Hips Don’t Lie разом із Вайклефом Жаном на честь 20-річчя пісні. У студії співачка ефектно танцювала та виконувала свої знамениті рухи у сукні від відомої дизайнерки Наталії Феднер.
Вбрання було червоного кольору і зроблене Наталією повністю вручну — від фарбування тканини до вив’язування цих незвичайних і хитромудрих візерунків із тонкого і ніжного шифону, а також кріплення кристалів до нього, які просто неймовірно сяяли у світлі софітів.
Розглядаючи вбрання можна помітити, що воно має глибоке декольте, вирізи на спині, а також ефектний розріз на спідниці, який відкривав ноги Шакіри.
Однак зазначимо, що це не перший випадок, коли суперзірка носить сукні, створені Наталією.
Раніше Шакіра носила подібне оригінальне вбрання під час свого турне.
Також образ від Феднер вона носила на Coachella.
А в сексуальній «голій» сукні-сітці від дизайнерки вона з’явилася у своєму кліпі на пісню Copa Vacía.
Нагадаємо, що американська дизайнерка Наталія Феднер, яка прославилася своїм унікальним вбранням, народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв’ю.