У розкішній чорній сукні з "голими" вставками: Гайді Клум зачарувала публіку своїм вбранням

Зірка обрала дуже гламурне вбрання, від якого неможливо було відірвати погляд.

Супермодель та телеведуча Гайді Клум продемонструвала розкышний образ на врученні музичної премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася в чорній сукні від бренду Valdrin Sahiti, що мала дуже незвичайний дизайн, оскільки на спідниці у вбрання було драпування, а ось талію і живіт прикрашала напівпрозора бежева тканина, яка створювала "голий" ефект.

Також вбрання прикрашала аплікація камінням на стегнах, талії та декольте. Доповнювали сукню тонкі бретельки та довгий шлейф, а також аксесуари – гламурні сережки у вухах та кілька каблучок на руках. Волосся Клум уклала в елегантну зачіску з голлівудською хвилею, зробила яскравий макіяж та довгий манікюр.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Компанію моделі на заходи склав її чоловік Том Каулітц – гітарист німецького гурту Tokio Hotel.

Гайді Клум із чоловіком / Фото: Associated Press

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