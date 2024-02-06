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У розкішній чорній сукні з "голими" вставками: Гайді Клум зачарувала публіку своїм вбранням

У розкішній чорній сукні з "голими" вставками: Гайді Клум зачарувала публіку своїм вбранням

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Зірка обрала дуже гламурне вбрання, від якого неможливо було відірвати погляд.

Супермодель та телеведуча Гайді Клум продемонструвала розкышний образ на врученні музичної премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася в чорній сукні від бренду Valdrin Sahiti, що мала дуже незвичайний дизайн, оскільки на спідниці у вбрання було драпування, а ось талію і живіт прикрашала напівпрозора бежева тканина, яка створювала "голий" ефект.

Також вбрання прикрашала аплікація камінням на стегнах, талії та декольте. Доповнювали сукню тонкі бретельки та довгий шлейф, а також аксесуари – гламурні сережки у вухах та кілька каблучок на руках. Волосся Клум уклала в елегантну зачіску з голлівудською хвилею, зробила яскравий макіяж та довгий манікюр.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Компанію моделі на заходи склав її чоловік Том Каулітц – гітарист німецького гурту Tokio Hotel.

Гайді Клум із чоловіком / © Associated Press
Гайді Клум із чоловіком / Фото: Associated Press

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