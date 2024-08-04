У розкішній квітковій сукні: чарівна Блейк Лайвлі під прицілом папараці

8 серпня стартує показ нового романтичного фільму "Покинь, якщо кохаєш" із Блейк Лайвлі у головній ролі, тому акторка активно займається промоцією цієї своєї роботи. Вона ходить на інтерв'ю, де розповідає про свою роботу, але не можна не відзначити також і неймовірну підготовку зірки в плані моди, адже її вбрання неймовірно детально продумано в одній стилістиці.

Для цієї прокампанії Блейк вибрала квітковий стиль. Усі її луки у тому чи іншому вигляді мають якісь флористичні мотиви. Такий вибір жінка зробила, адже героїня фільму на ім'я Лілі Блум є власницею квіткової крамнички.

Під час чергової появи на публіці вона одягла коротку сукню від Oscar de la Renta, яка була повністю прикрашена вишитими квітами різного стилю, калібру та кольору. Вбрання мало розкішний, романтичний і дуже гламурний вигляд.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Носила цю сукню Блейк у поєднанні з босоніжками на підборах і масивними сережками з камінням. Волосся акторка зібрала у високий хвіст, а на обличчі у неї був ніжний макіяж із нюдовою помадою та коричневими тінями.

У фільмі, який просуває Блейк, розказано не просту історію про домашнє насильство. Головна героїня молода жінка на ім'я Лілі Блум переїжджає до Бостона, щоб втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Там вона знайомиться із нейрохірургом Райлом Кінкейдом, який її просто зачаровує. Однак згодом Лілі починає помічати у Райлі риси, що нагадують її батька-тирана.

Фільм заснований на однойменному романі письменниці Коллін Гувер.

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