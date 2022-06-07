У розкішній синій сукні: Ванесса Гадженс приголомшила образом від відомої дизайнерки на церемонії

У розкішній синій сукні: Ванесса Гадженс приголомшила образом від відомої дизайнерки на церемонії

Цього року Гадженс була ведучою церемонії нагородження MTV Movie & TV Awards.

Російське вторгнення в Україну не залишилося безслідним, і світ активно підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, через що наша національна символіка стала символом свободи, а кольори національного прапора наймоднішими та найтрендовішими. Багато брендів пропонують зараз одягти синє або жовте вбрання своїм клієнтам. Ось не втрималася і актриса Ванесса Гадженс, яка одягла надзвичайно коротку сукню зі шлейфом від бренду Vera Wang.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Вбрання з найтоншого шовку мало декольте у формі серця, асиметричний довгий шлейф, що майорів від найменшого подиху вітру, і легкі рукави. Образ доповнили сріблясті прикраси, босоніжки на високих підборах та макіяж, теж виконаний синіми кольорами.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Це вбрання вона обрала для вручення нагород церемонії MTV Movie & TV Awards 2022, де була ведучою. На сцені зірка змінила ще кілька ефектних мінісуконь.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

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