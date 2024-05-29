У розкішній синій сукні з вишивкою: елегантна перша леді Франції сяяла на банкеті

Прийняли їх у Німеччині президент Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина – Ельке Бюденбендер.

71-річна перша леді Франції Бріжит Макрон та її чоловік президент — 46-річний Еммануель Макрон — відвідали державний банкет, який відбувся на їхню честь у палаці Бельвю в Берліні.

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ельке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Пара провела в Німеччині три дні із зупинками у Берліні, Дрездені, Моріцбурзі та Мюнстері. Ця поїздка президентського подружжя стала першим подібним державним візитом президента Франції до Німеччини за останні 24 роки і була націлена на зміцнення франко-німецьких відносин.

На вечерю перша леді одягла ідеально скроєну сукню темно-синього кольору. Вбрання було з довгими рукавами, а прикрашала його вишивка бісером на грудях, манжетах та поділі.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Її образ доповнили гарна вечірня зачіска, макіяж та клатч із перфорацією. Також не можна не відмітити коштовності, які одягла Бріжит, адже на ній був розкішний набір із сапфірами, а також годинник від Dior.

Прикраси Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Пізніше пару помітили, коли вони йшли містом після заходу. Перша леді Франції одягла того дня лаконічний чорний костюм із мініспідницею та жакетом, який прикрашали великі золоті ґудзики. Також вона зробила нове укладання.

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