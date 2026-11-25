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- Шоу-бізнес
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У розкішній сукні-бюстьє і з прикрасою у волоссі: Діта фон Тіз виступила на вечірці бренду, заснованого українкою
Королева бурлеску продемонструвала ефектний образ у стилі старого Голлівуду на модному заході у Лондоні.
Американська діва бурлеску Діта фон Тіз стала спеціальною гостею закритого коктейльного вечора бренду вечірнього вбрання diané, заснованого українкою Діаною Євдокимовою.
Так бренд відсвяткував свій вихід на британський ринок. Івент відбувся у флагманському бутику ювелірного Дому Bvlgari на вулиці Нью-Бонд-стріт у Лондоні та зібрав представників модної індустрії, редакторів глянцевих видань, моделей і друзів бренду. Музичною окрасою вечора став спеціальний діджей-сет Діти фон Тіз.
Для своєї появи королева бурлеску обрала розкішний образ у своїй улюбленій ретроестетиці. На ній була атласна сукня-бюстьє насиченого малиново-бордового кольору з мереживними аплікаціями, приталеним ліфом і розкльошеною спідницею довжини міді. Декольте вбрання прикрашав великий чорний оксамитовий бант.
Сукню Діта скомбінувала з довгими чорними оксамитовими рукавичками і чорними гостроносими туфлями на підборах.
Волосся зірка вклала в елегантні голлівудські хвилі з бічним проділом. Зачіску вона прикрасила оригінальним аксесуаром у вигляді мініатюрної тіари з розгалуженими металевими елементами, інкрустованими сяйливими каменями.
Фон Тіз зробила свій фірмовий макіяж із чорними стрілками, пишними віями, червоною помадою і кокетливою мушкою на обличчі. Вуха вона прикрасила розкішними сережками-підвісками з каменями, а аутфіт завершила червоним манікюром.
На заході артистка також сфотографувалася з засновницею бренду.
Атмосфера вечора у Bvlgari відобразила естетику diané — вбрання для особливих моментів, у якому поєднуються витонченість, динаміка та магнетизм.
Бренд українки переосмислює класичні коди вечірньої моди крізь сучасну призму, поєднуючи позачасову елегантність з актуальними тенденціями. В основі його колекцій — кутюрні техніки: архітектурні корсети, вивірене драпірування, скульптурні силуети та кропітка ручна робота.