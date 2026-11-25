Діта фон Тіз

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Американська діва бурлеску Діта фон Тіз стала спеціальною гостею закритого коктейльного вечора бренду вечірнього вбрання diané, заснованого українкою Діаною Євдокимовою.

Так бренд відсвяткував свій вихід на британський ринок. Івент відбувся у флагманському бутику ювелірного Дому Bvlgari на вулиці Нью-Бонд-стріт у Лондоні та зібрав представників модної індустрії, редакторів глянцевих видань, моделей і друзів бренду. Музичною окрасою вечора став спеціальний діджей-сет Діти фон Тіз.

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Діта фон Тіз/Фото Oleksii Parkhomenko

Для своєї появи королева бурлеску обрала розкішний образ у своїй улюбленій ретроестетиці. На ній була атласна сукня-бюстьє насиченого малиново-бордового кольору з мереживними аплікаціями, приталеним ліфом і розкльошеною спідницею довжини міді. Декольте вбрання прикрашав великий чорний оксамитовий бант.

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Діта фон Тіз/Фото Oleksii Parkhomenko

Діта фон Тіз і Діана Євдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Сукню Діта скомбінувала з довгими чорними оксамитовими рукавичками і чорними гостроносими туфлями на підборах.

Діта фон Тіз/Фото Oleksii Parkhomenko

Волосся зірка вклала в елегантні голлівудські хвилі з бічним проділом. Зачіску вона прикрасила оригінальним аксесуаром у вигляді мініатюрної тіари з розгалуженими металевими елементами, інкрустованими сяйливими каменями.

Діта фон Тіз/Фото Oleksii Parkhomenko

Фон Тіз зробила свій фірмовий макіяж із чорними стрілками, пишними віями, червоною помадою і кокетливою мушкою на обличчі. Вуха вона прикрасила розкішними сережками-підвісками з каменями, а аутфіт завершила червоним манікюром.

Діта фон Тіз/Фото Oleksii Parkhomenko

На заході артистка також сфотографувалася з засновницею бренду.

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Діта фон Тіз і Діана Євдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Ладік Костандян та гості івенту/Фото Oleksii Parkhomenko

Атмосфера вечора у Bvlgari відобразила естетику diané — вбрання для особливих моментів, у якому поєднуються витонченість, динаміка та магнетизм.

Діта фон Тіз і Діана Євдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Бренд українки переосмислює класичні коди вечірньої моди крізь сучасну призму, поєднуючи позачасову елегантність з актуальними тенденціями. В основі його колекцій — кутюрні техніки: архітектурні корсети, вивірене драпірування, скульптурні силуети та кропітка ручна робота.

Фото Oleksii Parkhomenko

Фото Oleksii Parkhomenko

Фото Oleksii Parkhomenko

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