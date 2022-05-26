У розкішній сукні блакитно-жовтого кольору: Коко Роша на галавечорі amfAR

33-річна канадська модель обрала для свого образу модні відтінки.

Блакитний/синій і жовтий кольори стали трендовими нинішнього сезону. Так знаменитості зі всього світу проявляються свою підтримку Україні, яка бореться за свою незалежність і свободу.

Не залишилася осторонь і канадська модель Коко Роша. На благодійний галавечір amfAR, який відбувся в межах Каннського кінофестивалю, вона прийшла у розкішній короткій сукні блідо-блакитно-жовтого кольору, прикрашеній декором. Вбрання манекенниця доповнила босоніжками на шпильках.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Волосся Роша зібрала у високий пучок і зробила насичений макіяж очей.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Коко Роша / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на благодійному вечорі amfAR побувала також Міла Йововіч, яка сяяла у блакитній сукні від українського бренду Lever Couture. З акторкою сфотографувалася її 14-річна донька Евер Габо, яка постала у жовтій сукні, прикрашеній стразами та квітковими аплікаціями. Разом вони продемонстрували образи у колір українського прапора.

Міла Йовович з донькою / Фото: Associated Press

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