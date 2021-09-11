У розкішній сукні Chanel: Пенелопа Крус отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

У розкішній сукні Chanel: Пенелопа Крус отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

47-річній іспанській акторці вручили кубок "Вольпі" за найкращу жіночу роль.

Ось і закінчився 78-й Венеційський кінофестиваль, на якому ми бачили багатьох відомих зірок.

Найкращою акторкою названа Пенелопа Крус за роль у фільмі Педро Альмодовара "Паралельні матері".

Пенелопа Крус / Associated Press

На церемонію нагородження знаменитість прийшла ц розкішному аутфіті. На ній була мереживна срібляста сукня Chanel довжини міді з пишною спідницею і опущеною лінією плечей.

Пенелопа Крус / Associated Press

До вбрання Крус підібрала графітовий клатч і атласні туфлі в тон з чорними носками.

Пенелопа Крус / Associated Press

У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а на обличчі макіяж з акцентом на очах зі сріблястими тінями. Ідеально рівне укладання і бордовий манікюр завершили ефектний аутфіт Пенелопи.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

Після того, як акторці вручили кубок "Вольпі", вона влаштувала з ним фотосет. Крус навіть поцілувала нагороду на камеру.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

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78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (42 фото)

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