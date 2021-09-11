У розкішній сукні Chanel: Пенелопа Крус отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

47-річній іспанській акторці вручили кубок "Вольпі" за найкращу жіночу роль.
Ось і закінчився 78-й Венеційський кінофестиваль, на якому ми бачили багатьох відомих зірок.
Найкращою акторкою названа Пенелопа Крус за роль у фільмі Педро Альмодовара "Паралельні матері".
На церемонію нагородження знаменитість прийшла ц розкішному аутфіті. На ній була мереживна срібляста сукня Chanel довжини міді з пишною спідницею і опущеною лінією плечей.
До вбрання Крус підібрала графітовий клатч і атласні туфлі в тон з чорними носками.
У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а на обличчі макіяж з акцентом на очах зі сріблястими тінями. Ідеально рівне укладання і бордовий манікюр завершили ефектний аутфіт Пенелопи.
Після того, як акторці вручили кубок "Вольпі", вона влаштувала з ним фотосет. Крус навіть поцілувала нагороду на камеру.
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