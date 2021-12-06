У розкішній сукні Dior: перша поява вагітної Дженніфер Лоуренс на публіці

Наразі зірка перебуває на останніх місяцях вагітності, але прем'єру своєї нової роботи пропустити не могла.

5 грудня у Нью-Йорку відбулася світова прем'єра нового фільму Адама Маккея "Не дивіться нагору". На червоній доріжці перед камерами з'явилася виконавиця однієї з головних ролей у фільмі – 31-річна акторка Дженніфер Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Зараз Дженніфер чекає на дитину, і цей вихід став її першою появою на публіці при надії. Зірка одягла довгу вечірню сукню від Dior, яку прикрашала вишивка їз леліток та бісеру, а також довга торочка, яка гарно "грала", коли Дженніфер рухалася. Також особливістю сукні стали довгі плісовані рукави ніжного-молочного кольору. Доповнили цей образ прикраси від Tiffany & Co, елегантна зачіска та легкий натуральний макіяж.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Чоловік зірки, галерист Кук Мароні, компанію їй на заході не склав, але для фото Лоуренс позувала з колегою з фільму Леонардо Ді Капріо, який також прийшов без своєї дівчини Каміли Морроне.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Фільм "Не дивіться нагору" обіцяє бути феєричним, ну принаймні так здається через акторський склад, адже в картині з'являться Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл і Дженніфер Лоуренс. Сюжет розповідатиме про двох астронавтів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить все людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку.

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