У розкішній сукні і розшитій бісером накидці: Олівія Палермо сходила з чоловіком на захід

Це був перший вихід знаменитості за тривалий час.

Нью-йоркська модниця, інфлюенсерка і бізнеследі Олівія Палермо вийшла з чоловіком Йоганнесом Гьюблом у світ. Пара відвідала гала-вечір в New York Botanical Garden.

Для заходу Олівія вбралася в красиву багатошарову сукню від італійського дизайнера Джамбаттиста Валлі, яку поєднала з чорними лаконічними босоніжками і кофтою-накидкою, повністю розшитою бісером.

Волосся Олівія зібрала в лаконічну зачіску, а у вухах у неї були невеликі сережки. Макіяж знаменитості виконала візажістка Андреа Тіллер і зробила акцент на виразних очах, губи при цьому зробивши ніжного відтінку.

Чоловік Олівії Йоганнес Гьюбл вибрав для світського заходу смокінг, білу сорочку і краватку-метелик. Його образ доповнив широкий камербанд на поясі.

Олівія Палермо з чоловіком / Getty Images

Днем раніше Палермо сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку, коли вона вийшла по каву. Тоді Олівія продемонструвала стильний образ в блузі незвичайного фасону.

Олівія Палермо / Getty Images

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Стильні луки Олівії Палермо (18 фото)

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