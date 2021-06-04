У розкішній сукні і розшитій бісером накидці: Олівія Палермо сходила з чоловіком на захід

Це був перший вихід знаменитості за тривалий час.
Нью-йоркська модниця, інфлюенсерка і бізнеследі Олівія Палермо вийшла з чоловіком Йоганнесом Гьюблом у світ. Пара відвідала гала-вечір в New York Botanical Garden.
Для заходу Олівія вбралася в красиву багатошарову сукню від італійського дизайнера Джамбаттиста Валлі, яку поєднала з чорними лаконічними босоніжками і кофтою-накидкою, повністю розшитою бісером.
Волосся Олівія зібрала в лаконічну зачіску, а у вухах у неї були невеликі сережки. Макіяж знаменитості виконала візажістка Андреа Тіллер і зробила акцент на виразних очах, губи при цьому зробивши ніжного відтінку.
Чоловік Олівії Йоганнес Гьюбл вибрав для світського заходу смокінг, білу сорочку і краватку-метелик. Його образ доповнив широкий камербанд на поясі.
Днем раніше Палермо сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку, коли вона вийшла по каву. Тоді Олівія продемонструвала стильний образ в блузі незвичайного фасону.
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