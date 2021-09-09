У сексуальній сукні і в обіймах коханого: Фріда Аасен на фестивалі у Венеції

У сексуальній сукні і в обіймах коханого: Фріда Аасен на фестивалі у Венеції

26-річна норвезька модель Фріда Аасен приїхала на Венеційський кінофестиваль, який закінчується цього тижня.

Фріда відвідала показ фільму "Гелловін вбиває" — це картина режисера Девіда Гордона Гріна, світова прем'єра якого повинна була відбутися ще 16 жовтня 2020 року, але у зв'язку з пандемією прем'єра була перенесена на жовтень 2021 року.

Фріда Аасен / Associated Press

Фріда сяяла на червоній доріжці разом зі своїм нареченим італійським мільйонером Томі Чіаброй. Минулого місяця чоловік освідчився коханій, і вона відповіла згодою.

Фріда Аасен і Томі Чіабра / Associated Press

Також читайте У напівпрозорому вбранні з глибоким декольте: розкішний образ Фріди Аасен

На доріжку Фріда вийшла у вечірній сукні, розшитій стразами, з високим розрізом, оголеними плечима і невеликим шлейфом. Лук свій дівчина доповнила босоніжками на тонких ремінцях, на яких переливалися камені, широким дорогоцінним браслетом на зап'ясті і діамантовими сережками у вухах. Біляве волосся Фріди було розпущене і укладене локонами на один бік, а макіяж підкреслював природну красу моделі.

Фріда Аасен / Associated Press

Її коханий був одягнений в чорний смокінг, чорну сорочку і оксамитові туфлі-лофери баклажанового кольору. Він ніжно обіймав Фріду за талію, позуючи перед камерами фотографів.

Читайте також: Всі новини про Венеційський кінофестиваль

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (42 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання