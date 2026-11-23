Анна Ніконова

Реклама

Представниця України на міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт-2026» Анна Ніконова презентувала свій розкішний національний костюм, який отримав назву «Золота пектораль». Образ натхненний унікальною пам’яткою скіфського мистецтва — золотою пектораллю, яку знайшли 1971 року в кургані Товста Могила поблизу міста Покров Дніпропетровської області.

Костюм для української красуні створив дизайнер Vasiliy Katolic разом із командою Katolic Atelier, яка об’єднала близько десяти майстрів. Над вбранням, виконаним за принципами haute couture, працювали в Україні понад три місяці.

Реклама

Анна Ніконова

Анна постала у розкішній чорній сукні з напівпрозорими вставками, довгими рукавами, корсетним ліфом, акцентованою талією і пишною спідницею з довгим шлейфом. Вбрання прикрашене золотистими елементами, які ефектно контрастують із чорним тлом.

Реклама

Головною деталлю аутфіту стала масивна декоративна пектораль, яка охоплює плечі та груди красуні. Вона оздоблена тисячами деталей ручної роботи, металевими елементами, бурштином, перлинами, підвісками і символічними орнаментами.

Анна Ніконова

Пектораль створена як своєрідна мапа України. Морські мотиви символізують Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти — родючість і життєву силу української землі, а дерева й фігурки тварин — природу Півночі.

Особливу увагу привертають декоративні нарукавники, оздоблені бурштиновими елементами та стріляними гільзами, які нагадують про боротьбу України за свободу.

Образ Ніконової доповнили розкішна бурштинова тіара у формі сонця із золотистими підвісками і довга чорна шифонова фата із золотим оздобленням.

Реклама

Анна Ніконова

Красуні зробили зачіску з високо зібраним волоссям і довгим хвостом та виразний макіяж смокі-айс, зі стрілками і нюдовою помадою. Нігті вона прикрасила ніжно-рожевим манікюром.

Цей костюм має для Анни особливе значення, адже її бабуся — Олена Волковинська — все життя працювала старшою науковою співробітницею фонду Музею історичних коштовностей України, де зберігається знаменита золота пектораль.

Анна Ніконова

У дитинстві Анна часто приходила до музею разом із братами та сестрами і мріяла приміряти цей золотий скарб. Тепер її дитяча мрія символічно втілилася у національному костюмі, який вона представить на сцені «Міс Всесвіт».

«Золота пектораль» — це вишукане вбрання, яке символізує зв’язок поколінь, родинну пам’ять, багату історію і культурну спадщину України, яку сьогодні доводиться захищати від російської агресії.

Реклама

Новини партнерів