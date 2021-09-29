У розкішній сукні-метелику: Ірина Шейк з'явилася на виставці в кутюрному образі від Mugler

У розкішній сукні-метелику: Ірина Шейк з'явилася на виставці в кутюрному образі від Mugler

Це вбрання було створене модельєром ще 1997 року.

Вчора в Парижі відбулося відкриття виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime. Захід відвідало багато знаменитостей, моделей і просто модниць.

Одним з найяскравіших образів виставки стало вбрання супермоделі Ірини Шейк, яка одягла сукню у вигляді метелика, але це не звичайний лук — футуристична сукня була створена модельєром для кутюрної колекції Les Insectes весна-літо 1997 року, воно прикрашене безліччю паєток, шлейфом і глибоким декольте .

Ірина Шейк / Getty Images

Ірині вбрання надав сам дизайнер, для фотосесії перед заходом. Вона доповнила образ високими прозорими рукавичками і туфлями, які теж були розшиті стразами. Макіяж на обличчі у Шейк був дуже лаконічним і практично непомітним.

Ірина Шейк / Getty Images

Сама виставка включає в себе найнезвичайніші і видатні роботи Мюглера починаючи від 1974 до 2014 років. відбувається виставка в Музеї декоративного мистецтва в Парижі.

1997 року цю сукню демонструвала на подіумі в Парижі модель Джеррі Голл — колишня дружина лідера Rolling Stones Міка Джаггера. У ті роки Джеррі була дуже затребуваною моделлю.

Джеррі Голл / Getty Images

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