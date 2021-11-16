У розкішній сукні та майже без зморшок: Ніколь Кідман на світському заході

У розкішній сукні та майже без зморшок: Ніколь Кідман на світському заході

54-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман вчора з'явилася на світському заході в Лос-Анджелесі.

Зірка відвідала 6-ту щорічну церемонію вручення премії InStyle Awards 2021, яка зібрала зіркових гостей після перерви 2020 року через пандемію коронавірусу.

Акторка сяяла на доріжці у бузковій сукні з блискітками та камінням, підкреслюючи її чудовий зовнішній вигляд та струнку фігуру. Лук Кідман доповнила чорними босоніжками на високих підборах та подовженим блейзером.

Ніколь Кідман / Getty Images

Волосся Ніколь зібрала у високу зачіску і кілька пасм залишила спереду, також вона одягла дороге кольє на шию і зробила насичений вечірній макіяж. Обличчя зірки має бездоганний вигляд, на ньому практично немає зморшок.

Хто ще зі знаменитостей відвідав церемонію, дивіться у нашій галереї.

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