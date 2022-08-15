У розкішній сукні та в компанії дочки: Джей Ло сходила до ресторану в Сохо

Дженніфер Лопес разом зі своєю дочкою Еммою були заскочені на вулицях Сохо в Нью-Йорку.

53-річна Лопес сяяла цього дня перед публікою в гарній сукні з білим коміром і довгими рукавами, поєднуючи вбрання із сріблястими туфлями на платформі та дуже високих підборах, усипаних стразами від Valentino. Аутфіт зірка доповнила маленькою білою сумкою на довгому ремінці від Valentino, великими сонцезахисними окулярами та красивими квітковими сережками у вухах.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Фото: Getty Images

Разом із 14-річною дочкою Еммою Дженніфер ходила на ланч до ресторану Саделл, а пізніше вони були помічені на виході з бродвейського мюзиклу "Чим далі в ліс" у театрі Сент-Джеймс. Також відомо, що до Нью-Йорка з ними приїхала 13-річна дочка Бена Аффлека Серафіна.

Дженніфер приїхала з сім'єю до Нью-Йорка, щоб відсвяткувати день народження свого чоловіка Бена Аффлека, якому сьогодні, 15 серпня, виповнюється 50 років.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Раніше співачку фотографували у Лос-Анджелесі біля танцювальної студії, де вона зазвичай проводить свої репетиції. Зірка була у яскравому костюмі від Polo Ralph Lauren.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте також: