У розкішній сукні від Dolce & Gabbana: 65-річна зірка фільму "Чорна пантера" продемонструвала сексуальні форми

Анджела Бассетт обрала для свого виходу красиве вбрання.

Один із найефектніших образів на церемонії вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі продемонструвала зірка фільму "Чорна пантера" – Анджела Бассетт.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Акторка постала в обтислій бежевій сукні фасону "рибка" від Dolce & Gabbana, розшитій паєтками і бісером. На подолі вона була прикрашена бежевим фатином зі стразами. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Аутфіт Анджела доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем смокі-айс, довгими сережками з дорогоцінним камінням і каблучками. Світло-бежевий манікюр завершив розкішний лук Бассетт.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анджела Бассетт на премії Critics' Choice Awards у Лос-Анджелесі постала у чорній оксамитовій сукні без бретельок від Christian Siriano з рюшами і шлейфом.

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