У розкішній сукні від Elie Saab: роздивляємося весільний образ моделі Фріди Аасен

Обранцем Фріди Аасен став італійський мільйонер Томмі Чіабра, власник компанії Royal Yacht, яка займається продажем та орендою яхт, а також організацією круїзів. Пара була у стосунках вже кілька років, і ось торік, у Портофіно, Томмі освідчився коханій.

Фріда Аасен із батьком перед церемонією / Фото: Getty Images

Через рік після заручин весілля пари також відбулося в цьому затишному італійському містечку. Фріда і Томмі вінчалися в церкві Divo Martino, а на захід було запрошено лише рідних та близьких молодят.

Фріда Аасен із батьком перед церемонією / Фото: Getty Images

Для церемонії вінчання Фріда обрала неймовірну пишну сукню від ліванського бренду Elie Saab, яка була розшита безліччю бісеру та паєтками. Верх сукні був приталений і мав декольте у формі серця. Для вінчання Фріді також зробили накидку із тонкої тканини, яка прикривала її декольте та плечі. Потім цей елемент зняли.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Getty Images

Також образ дівчини доповнювали довга фата, діамантові сережки у вухах, дуже лаконічна зачіска та макіяж. У руках нареченої був ніжний букет з білими трояндами.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Getty Images

Також кількома знімками із церемонії Фріда поділилася в Instagram, де показала свій розкішний святковий торт, деталі декору та другу сукню.

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