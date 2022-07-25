У розкішній сукні від Elie Saab: роздивляємося весільний образ моделі Фріди Аасен

Цього місяця знаменита красуня і колишня модель білизняного бренду Victoria's Secret вийшла заміж.
Обранцем Фріди Аасен став італійський мільйонер Томмі Чіабра, власник компанії Royal Yacht, яка займається продажем та орендою яхт, а також організацією круїзів. Пара була у стосунках вже кілька років, і ось торік, у Портофіно, Томмі освідчився коханій.
Через рік після заручин весілля пари також відбулося в цьому затишному італійському містечку. Фріда і Томмі вінчалися в церкві Divo Martino, а на захід було запрошено лише рідних та близьких молодят.
Для церемонії вінчання Фріда обрала неймовірну пишну сукню від ліванського бренду Elie Saab, яка була розшита безліччю бісеру та паєтками. Верх сукні був приталений і мав декольте у формі серця. Для вінчання Фріді також зробили накидку із тонкої тканини, яка прикривала її декольте та плечі. Потім цей елемент зняли.
Також образ дівчини доповнювали довга фата, діамантові сережки у вухах, дуже лаконічна зачіска та макіяж. У руках нареченої був ніжний букет з білими трояндами.
Також кількома знімками із церемонії Фріда поділилася в Instagram, де показала свій розкішний святковий торт, деталі декору та другу сукню.
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