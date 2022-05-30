У розкішній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила у Берліні

У розкішній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила у Берліні

Українська співачка Тіна Кароль виступила у Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.

На сцену зірка вийшла у кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеного Лесею Верлінг'єрі.

Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Біле вбрання складалося зі струмливої плісованої тканини, мало довгий шлейф і накидку. Образ Тіна доповнила елегантна зачіска та червона помада на губах.

Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Цей український бренд дуже популярний серед знаменитостей, адже нещодавно у розкішній блакитній сукні від Lever Couture вийшла на червону доріжку Мілла Йовович і знялася в новому кліпі співачка Леді Гага.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: скриншот з відео

Також у сукнях від Lever Couture неодноразово з'являлися Дженніфер Лопес, Гвен Стефані, Гвінет Пелтроу.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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