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У розкішній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила у Берліні

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У розкішній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила у Берліні

Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Українська співачка Тіна Кароль виступила у Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.

На сцену зірка вийшла у кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеного Лесею Верлінг'єрі.

Тіна Кароль / © facebook.com/tina.karol
Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Біле вбрання складалося зі струмливої плісованої тканини, мало довгий шлейф і накидку. Образ Тіна доповнила елегантна зачіска та червона помада на губах.

Тіна Кароль / © facebook.com/tina.karol
Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Цей український бренд дуже популярний серед знаменитостей, адже нещодавно у розкішній блакитній сукні від Lever Couture вийшла на червону доріжку Мілла Йовович і знялася в новому кліпі співачка Леді Гага.

Міла Йовович / © Associated Press
Міла Йовович / Фото: Associated Press
Леді Гага / © скриншот з відео
Леді Гага / Фото: скриншот з відео

Також у сукнях від Lever Couture неодноразово з'являлися Дженніфер Лопес, Гвен Стефані, Гвінет Пелтроу.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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