У розкішній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила у Берліні

Українська співачка Тіна Кароль виступила у Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.
На сцену зірка вийшла у кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеного Лесею Верлінг'єрі.
Біле вбрання складалося зі струмливої плісованої тканини, мало довгий шлейф і накидку. Образ Тіна доповнила елегантна зачіска та червона помада на губах.
Цей український бренд дуже популярний серед знаменитостей, адже нещодавно у розкішній блакитній сукні від Lever Couture вийшла на червону доріжку Мілла Йовович і знялася в новому кліпі співачка Леді Гага.
Також у сукнях від Lever Couture неодноразово з'являлися Дженніфер Лопес, Гвен Стефані, Гвінет Пелтроу.
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