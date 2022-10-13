У розкішній сукні від Valentino: акторка Енн Гетевей на презентації фільму у Нью-Йорку

У голлівудської акторки Енн Гетевей останнім часом дуже завантажений графік, вона багато знімається, відвідує модні покази, телешоу та презентації. Зовсім нещодавно за її участю вийшов серіал "Стартап, що зазнав краху", а також вона знялася у фільмах "Материнський інстинкт", "Час Армагеддону" та драмі "Ейлін".

12 жовтня, в межах Нью-Йоркського кінофестивалю, відбулася презентація фільму "Час Армагеддону", де Енн зіграла з лауреатом "Оскара" Ентоні Гопкінсом.

На червоній доріжці акторка з'явилася в оригінальній прямій сукні від бренду Valentino, яка була повністю розшита паєтками, бісером і великими намистинами, що нагадують перлини. Такі самі були і чоботи знаменитості.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Доповнили образ Енн на заході об'ємна зачіска та кілька ювелірних прикрас.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вперше ця сукня була представлена брендом Valentino під час показу кутюрної колекції в Римі.

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

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