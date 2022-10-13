У розкішній сукні від Valentino: акторка Енн Гетевей на презентації фільму у Нью-Йорку

Знаменитість знову одягла лук від улюбленого Модного дому.
У голлівудської акторки Енн Гетевей останнім часом дуже завантажений графік, вона багато знімається, відвідує модні покази, телешоу та презентації. Зовсім нещодавно за її участю вийшов серіал "Стартап, що зазнав краху", а також вона знялася у фільмах "Материнський інстинкт", "Час Армагеддону" та драмі "Ейлін".
12 жовтня, в межах Нью-Йоркського кінофестивалю, відбулася презентація фільму "Час Армагеддону", де Енн зіграла з лауреатом "Оскара" Ентоні Гопкінсом.
На червоній доріжці акторка з'явилася в оригінальній прямій сукні від бренду Valentino, яка була повністю розшита паєтками, бісером і великими намистинами, що нагадують перлини. Такі самі були і чоботи знаменитості.
Доповнили образ Енн на заході об'ємна зачіска та кілька ювелірних прикрас.
Нагадаємо, що вперше ця сукня була представлена брендом Valentino під час показу кутюрної колекції в Римі.
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