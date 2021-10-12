У красивій сукні-вишиванці та з елегантними сережками: розкішна Катерина Бужинська отримала нагороду

У красивій сукні-вишиванці та з елегантними сережками: розкішна Катерина Бужинська отримала нагороду

Співачка продемонструвала ефектний лук у національному одязі.

Сьогодні, 12 жовтня, Катерина Бужинська отримала нагороду - Орден "За розбудову України". Церемонія нагородження відбулася у Парадній резиденції Президента України – малому Маріїнському палаці. Відео з події співачка виклала у себе в Instagram.

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Там Бужинська постала у розкішному аутфіті. На артистці була красива сукня-вишиванка фасону "рибка" від українського бренду Embroidered Gem, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Катерина Бужинська

Образ зірка доповнила елегантною зачіскою, сережками з червоним камінням та яскравим макіяжем з акцентом на червоній помаді.

"Сьогодні у малому Маріїнському палаці отримала почесну нагороду - Орден "За розбудову України" за високу національну гідність, відданість справі, активну участь у збереженні та захисті Української держави та вагомий особистий внесок у розвиток країни. Міжнародне громадське об’єднання "Асамблея ділових кіл"", - написала у дописі Катерина.

Нагороду також отримав Павло Зібров, якого співачка зняла для свого Instagram.

Павло Зібров

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